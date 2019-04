Brésil: Jair Bolsonaro de passage en Israël

Photo: Jack Guez Agence France-Presse

Jérusalem — Le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, et le président brésilien, Jair Bolsonaro, en visite en Israël, ont scellé dimanche six accords de coopération entre les deux pays, portant notamment sur la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et des technologies. « Nous écrivons l’histoire ensemble, a déclaré M. Nétanyahou. Nous avons ouvert une nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays. » Le premier ministre israélien est l’un des rares dirigeants de premier plan à avoir fait le déplacement au Brésil début janvier pour l’investiture du président Bolsonaro. Pour M. Nétanyahou, la visite officielle du président brésilien d’extrême droite, qui doit durer trois jours, arrive à point nommé : en pleine campagne électorale pour les législatives du 9 avril, il peut se targuer d’avoir obtenu le soutien implicite du président de la plus grande puissance d’Amérique latine.