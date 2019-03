Extinction des lumières à 20h30 pour la planète

Paris — Earth Hour, opération désormais rituelle d’extinction des lumières, viendra rappeler samedi l’impact de nos dépenses énergétiques sur le climat et le rôle de la nature dans notre survie, souligne le WWF. Tour Shanghai, Victoria Harbour à Hong Kong, tour Burj Khalifa de Dubai, place Rouge, Acropole, tour Eiffel, pyramides égyptiennes, basilique Saint-Pierre, Big Ben, Christ de Rio, siège de l’ONU à New York : d’innombrables sites, monuments et bâtiments vont les uns après les autres éteindre leurs feux entre 20 h 30 et 21 h 30 locales, au fil des fuseaux horaires. L’an dernier, près de 7000 villes de 187 pays ont éteint leurs édifices emblématiques, indique le WWF.