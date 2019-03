Catherine Cano devient la numéro 2 de l’OIF

Le poste de numéro 2 de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sera bel et bien occupé par une Canadienne : la Québécoise Catherine Cano a été nommée administratrice de l’organisation mardi, mettant un terme à un épisode mouvementé autour de la succession de Michaelle Jean.

C’est la nouvelle secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, qui a confirmé le choix de Mme Cano après une consultation avec le Conseil permanent de la Francophonie. Le nom de celle qui était jusqu’ici p.-d.g. de la chaîne parlementaire CPAC avait été soumis par les gouvernements canadien et québécois.

« Nous sommes ravies » de cette décision, ont d’ailleurs célébré conjointement les ministres Mélanie Joly et Nadine Girault, responsables des dossiers de la francophonie à Ottawa et à Québec.

Ravies parce que cela marque le dénouement de nombreuses tractations pour les deux ordres de gouvernement. Au cœur des tensions diplomatiques : la volonté de Michaelle Jean — secrétaire générale de l’OIF de janvier 2015 à janvier 2019 — de briguer un renouvellement de mandat l’an dernier.

Alors que la France et les pays africains faisaient bloc derrière la candidature de la Rwandaise Mushikiwabo, Québec et Ottawa avaient pour leur part choisi d’appuyer Mme Jean… mais avec des réserves, car le mandat de cette dernière a été ponctué de différentes controverses liées à des dépenses jugées exagérées.

À l’autre bout de la balance, la candidature de Mme Mushikiwabo soulevait aussi des questions — à cause du bilan critiqué du Rwanda en matière de droits de la personne et de la décision passée du pays d’adopter l’anglais comme langue d’enseignement et d’administration.

Or, la tradition veut que les membres de la Francophonie désignent le secrétaire général par consensus, et non par vote. La décision de Michaëlle Jean de poursuivre jusqu’au bout sa campagne pour une réélection annonçait ainsi un choc inédit au Sommet de la Francophonie d’Erevan, en octobre dernier.

Constatant l’échec annoncé de la candidature de l’ancienne gouverneure générale, Ottawa et Québec ont alors décidé de se rallier autour de Louise Mushikiwabo. « Devant le consensus africain, il était clair que les chiffres voulaient dire que nous devions nous rallier à ce consensus », avait résumé le premier ministre Trudeau.

Demandes

Mais en coulisses, cet appui s’est accompagné de demandes, notamment que le poste de numéro 2 de l’OIF soit pourvu par un Canadien. « Traditionnellement, un équilibre Nord-Sud doit régner entre les fonctions de secrétaire général et d’administrateur pour refléter la composition des membres de l’OIF », rappelaient d’ailleurs mardi les ministres Girault et Joly. De 2006 à 2014, c’est le Québécois Clément Duhaime qui était administrateur.

Le Canada espère aussi que son geste de bonne foi diplomatique envers les pays africains aura des retombées positives dans sa quête d’obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU (pour 2021-2022). Le vote doit avoir lieu en septembre 2020.

Catherine Cano assurera donc « la gestion quotidienne des affaires administratives et financières de l’Organisation et la mise en œuvre de la programmation et des décisions adoptées par les chefs d’État et de gouvernement lors des sommets de la Francophonie ». Nadine Girault estime que cette « gestionnaire aguerrie saura mettre à profit son expérience et son expertise dans la poursuite de la modernisation de la gouvernance de l’OIF ».