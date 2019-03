La Nouvelle-Zélande interdit les fusils d’assaut

Christchurch — La Nouvelle-Zélande a réagi rapidement au carnage des mosquées en interdisant jeudi les armes semi-automatiques et les fusils d’assaut. Cinquante fidèles ont été abattus il y a près d’une semaine par un suprémaciste blanc dans deux mosquées de Christchurch. « Toutes les armes semi-automatiques utilisées dans l’attaque terroriste de vendredi seront interdites dans ce pays », a déclaré la première ministre Jacinda Ardern. Les chargeurs à grande capacité et autres dispositifs qui permettent des tirs plus rapides seront également hors la loi. La réforme de la législation sera présentée au Parlement début avril mais, dans l’intervalle, des mesures provisoires empêcheront toute ruée sur les armes, ce qui signifie qu’une interdiction de facto est déjà en vigueur.