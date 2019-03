Haïti: un nouveau premier ministre par intérim

Photo: Valerie Baeriswyl Agence France-Presse

Port-au-Prince — Le président d’Haïti, Jovenel Moïse, a nommé jeudi un premier ministre par intérim après la motion de censure votée en début de semaine par les députés contre le gouvernement en place depuis six mois. Jean-Michel Lapin, qui était jusqu’à présent ministre de la Culture et de la Communication, a été chargé par le chef de l’État d’expédier les affaires courantes en attendant la formation d’un nouveau gouvernement. La Chambre des députés a voté lundi le départ du gouvernement dirigé par le premier ministre Jean-Henry Céant. Sa position était fragilisée par de récentes manifestations, qui ont fait plusieurs morts. M. Céant, qui n’avait pas encore présenté sa démission au président, a déclaré jeudi matin « prendre acte » de cette nomination et se retirer.