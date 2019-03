L’émotion de S.B. Williams, vedette des All Blacks et fervent musulman

Le joueur de rugby Sonny Bill Williams, vedette du sport néo-zélandais et fervent musulman, s’est ému après l’attentat visant des mosquées du pays vendredi, indiquant dans une vidéo qu’il espérait que les victimes soient « au paradis ».

« Je viens d’apprendre la nouvelle. Je ne pourrais pas décrire avec des mots ce que je ressens en ce moment », a déclaré la vedette des All Blacks dans une vidéo publiée sur Twitter, où on voit le sportif en pleurs, assis dans une voiture.

My heart is hurting about the news coming out of Christchurch. Sending love & prayers to the effected families❤️? pic.twitter.com/7PX9wc56b8