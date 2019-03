Australie: les aborigènes spoliés pourront être indemnisés

Darwin — La Haute Cour d’Australie a jugé mercredi que les aborigènes spoliés de leurs terres devaient être indemnisés en particulier pour la « perte culturelle » et la « souffrance spirituelle » endurées, une décision qui pourrait déclencher une série de procès dans le pays. La Haute Cour a jugé que les peuples ngaliwurru et nungali, du Territoire du Nord, avaient le droit d’être indemnisés après avoir été privés de leurs terres par le gouvernement régional qui y a bâti, notamment, des infrastructures. Elle a également rejeté un appel du gouvernement contre un précédent jugement, qui avait déterminé que les aborigènes devaient être indemnisés non seulement pour la valeur des terres perdues, mais également pour « la perte culturelle ».