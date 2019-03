Australie: le cardinal Pell condamné à six ans de prison pour pédophilie

Photo: Andy Browndill Associated Press

Melbourne — Le cardinal australien George Pell, ancien numéro trois du Vatican tombé en disgrâce, a été condamné mercredi pour pédophilie à six ans de prison, avec une peine minimum de trois ans et huit mois. Le juge Peter Kidd a déclaré au tribunal de Melbourne qu’il avait tenu compte des « crimes odieux » commis par le prélat de 77 ans pour rendre sa sentence, mais aussi de son âge avancé, et du fait qu’il avait « par ailleurs mené une vie irréprochable ». Plus haut représentant de l’Église catholique jamais reconnu coupable de viol sur mineur, il risquait jusqu’à 50 ans de réclusion criminelle pour avoir agressé deux enfants de choeur à Melbourne en 1996 et 1997.