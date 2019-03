Attentat au Cachemire indien: le Pakistan annonce plus de 120 arrestations

Islamabad — Le ministère de l’Intérieur pakistanais a annoncé jeudi avoir procédé à l’arrestation de 121 extrémistes présumés, après l’attentat du 14 février au Cachemire indien. Les gouvernements provinciaux ont pris le contrôle de plus de 200 madrasas (écoles coraniques) et écoles ordinaires, ainsi que de 163 dispensaires gérés par des organisations considérées comme extrémistes, indique-t-il dans un communiqué. D’après un responsable gouvernemental, l’une des cibles des autorités est le Jaish-e-Mohammad (JeM), basé au Pakistan. Le second groupe visé est le Jamaat-ud-Dawa (JuD), accusé par l’Inde et les États-Unis d’être responsable des attentats de Bombay en 2008, qui avaient fait 166 morts.