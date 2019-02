Washington va «passer aux actes» pour soutenir la démocratie

Les États-Unis ont affirmé samedi qu’ils vont « passer aux actes » pour soutenir la démocratie au Venezuela tout en qualifiant de « brutes » les forces de sécurité du président Nicolas Maduro qui ont ouvert le feu sur des manifestants.

« Les États-Unis vont passer aux actes contre ceux qui s’opposent à la restauration pacifique de la démocratie au #Venezuela. Maintenant, le temps est venu d’agir pour soutenir les besoins du peuple vénézuélien désespéré », a écrit le secrétaire d’État américain Mike Pompeo sur Twitter.

« Nous sommes solidaires avec ceux qui poursuivent leur lutte pour la liberté. #EstamosUnidosVE. »

The U.S. will take action against those who oppose the peaceful restoration of democracy in #Venezuela. Now is the time to act in support of the needs of the desperate Venezuelan people. We stand in solidarity with those continuing their struggle for freedom. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/XfLEsyT6Rj