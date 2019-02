Iran: l’UE met en place un système de troc contre les sanctions américaines

Bucarest — Paris, Berlin et Londres ont annoncé jeudi la création d’un mécanisme de troc pour permettre aux entreprises de l’UE de commercer avec l’Iran malgré les sanctions américaines, une initiative saluée par Téhéran comme une « première étape » pour préserver l’accord sur le nucléaire. Parrains de cette entité, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont les trois signataires européens de l’accord nucléaire conclu avec Téhéran en 2015. Les trois autres parties sont la Chine, la Russie et, jusqu’à leur retrait, les États-Unis. Les Européens veulent s’assurer que l’Iran cesse son programme nucléaire malgré la décision des États-Unis de se retirer de l’accord et de lui imposer de nouvelles sanctions économiques.