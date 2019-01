Le nouveau sommet Trump-Kim aura lieu fin février

Washington — Le prochain sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un aura lieu « vers la fin février » pour sortir de l’impasse les négociations sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord. L’annonce a été faite vendredi par la Maison-Blanche à l’issue d’une rencontre de 90 minutes dans le Bureau ovale entre le président des États-Unis et le général Kim Yong-chol, bras droit du dirigeant nord-coréen. Le premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, a confirmé que son pays était prêt à accueillir ce nouveau tête-à-tête, après le premier, historique, du 12 juin 2018 à Singapour. La Thaïlande et la Mongolie sont également évoquées comme hôtes.