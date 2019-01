Un employé de l’ONU sur trois a été victime de harcèlement sexuel

New York — Un tiers des employés des Nations unies ont rapporté avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail durant ces deux dernières années, selon une étude inédite à laquelle ont participé plus de 30 organisations de l’ONU. Il s’agit le plus fréquemment de blagues ou d’histoires à connotation sexuelle offensantes ou de remarques insultantes sur l’apparence, le physique ou l’activité sexuelle des personnes interrogées. Dans une lettre adressée aux employés, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est félicité de la conduite de cette étude, dont les résultats ont été communiqués mardi, déclarant qu’elle contenait « des statistiques donnant à réfléchir et des témoignages sur ce qui [devait] changer ».