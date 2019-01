10 Mogadiscio (Somalie), 11 janvier 2019 | De plus en plus tendue, la situation en Somalie a pris une tournure sombre au cours des derniers jours, alors que les forces armées américaines ont poursuivi leurs frappes aériennes, et ce, malgré le fait que le président Trump a affirmé qu’il souhaitait suspendre les opérations militaires à l’étranger. Ciblées, ces frappes visent principalement des camps d’islamistes shebabs, une faction terroriste affiliée à al-Qaïda qui contrôle toujours de vastes zones rurales dans ce petit pays africain. Ici, une femme déambule parmi les décombres du marché de Bakaara, l’un des plus importants de Mogadiscio, la capitale du pays, où un destructeur incendie s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi. Mohamed Abdiwhab Agence France-Presse