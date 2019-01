Syrie: la coalition antidjihadiste commence à retirer du matériel

Washington — La coalition internationale antidjihadiste dirigée par les États-Unis a annoncé vendredi avoir commencé à retirer du matériel de Syrie. Il ne s’agit pour le moment que d’un retrait d’équipement « non essentiel », et non de soldats, a noté un responsable du ministère américain de la Défense. Le 19 décembre, le président américain, Donald Trump, a annoncé le retrait prochain des 2000 soldats américains en affirmant que le groupe État islamique avait été vaincu, même si celui-ci continue de contrôler une zone réduite dans l’est du pays. Le gouvernement américain a depuis multiplié les messages pour tenter de gommer l’impression initiale d’un départ précipité.