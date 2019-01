En Irak, Pompeo rassure sur le retrait de Syrie et le sort des milices kurdes

Bagdad — Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a fait étape mercredi en Irak pour assurer à Bagdad et au Kurdistan que le retrait américain de Syrie n’affecterait ni la coopération entre Washington et l’Irak ni les forces kurdes engagées dans le pays voisin. Il a été reçu par les dirigeants kurdes à Erbil et des autorités fédérales à Bagdad. Il leur a promis « le soutien des États-Unis […] pour assurer la stabilité et la sécurité », et il a plaidé pour « la poursuite de la coopération » entre armées « pour s’assurer que la défaite du groupe État islamique (EI) soit durable ». « Le groupe EI est défait militairement, mais la mission n’est pas accomplie », a renchéri le président irakien, Barham Saleh, estimant avoir « besoin du soutien américain ».