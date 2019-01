L’UE prend des sanctions contre Téhéran, le soupçonnant d’assassinats sur son sol

Des sanctions contre l’Iran, mais sans rapport avec le dossier nucléaire. Mardi, l’Union européenne a annoncé avoir gelé les avoirs financiers de deux hauts responsables iraniens et du ministère du Renseignement et de la Sécurité nationale (aussi appelé « Ettelaat ») en tant qu’entité. La décision conclut plus de six mois de tensions entre les États de l’UE, par ailleurs toujours attachés à l’accord sur le nucléaire dénoncé par Donald Trump, et la République islamique, accusée d’avoir fomenté plusieurs attentats sur le sol européen.

Dernier épisode, mardi : les Pays-Bas ont révélé qu’ils soupçonnaient les autorités iraniennes d’être derrière deux assassinats commis sur leur territoire ces dernières années. Ali Motamed, 56 ans, et Ahmad Molla Nissi, 52 ans, décrits comme des opposants au régime iranien, avaient été tués en 2015 et 2017. Le premier, Ali Motamed, est soupçonné d’avoir vécu dans les environs d’Amsterdam sous une fausse identité pour échapper à Téhéran, persuadé de sa participation à l’attentat le plus sanglant commis après la révolution. Une bombe dans un quartier général du principal parti avait tué 73 personnes le 28 juin 1981, décimant la jeune classe politique révolutionnaire. Le second, Ahmad Molla Nissi, était l’un des dirigeants d’un mouvement séparatiste arabe en Iran (ASMLA). Il avait été abattu en pleine rue à Amsterdam d’une balle dans la tête et deux dans la poitrine.

Dans une lettre au Parlement, les ministres néerlandais de l’Intérieur et des Affaires étrangères disent avoir de « fortes indications que l’Iran était impliqué dans la liquidation [de ces] deux citoyens néerlandais d’origine iranienne ». Leur conclusion repose sur des « informations émanant de services de renseignement étrangers et de l’AIVD [l’agence de renseignements extérieurs des Pays-Bas] ». En juin déjà, deux diplomates iraniens avaient été expulsés, sans que la décision, annoncée un peu plus tard, soit alors explicitée.

Avoirs gelés

Toujours en 2018, le Danemark avait accusé Téhéran de chercher à éliminer des opposants en exil. Copenhague avait affirmé fin octobre avoir déjoué un peu plus tôt une possible attaque visant trois membres du ASMLA. Un suspect avait été arrêté en Suède, et extradé au Danemark, où le chef du service de sécurité avait dénoncé « la préparation d’une attaque sur le sol danois par une agence de renseignement iranienne ». La réaction de Copenhague était restée mesurée, se contentant de rappeler son ambassadeur de Téhéran. Mardi, le ministre des Affaires étrangères danois s’est félicité des nouvelles mesures prises par l’Union européenne (« Un jour important pour la politique étrangère européenne ! L’UE vient de se mettre d’accord pour promulguer des sanctions contre un service de renseignement iranien pour ses tentatives d’assassinats sur le territoire européen. Un signal fort de l’UE : nous n’accepterons pas ce genre de comportement en Europe. »)

Dès le mois de juin, la France avait déclaré avoir déjoué un attentat visant un groupe d’opposants iraniens en exil, les Moudjahidin du peuple, longtemps considérés par l’UE et les États-Unis comme une organisation terroriste. Paris y avait vu la main des services iraniens, ce que Téhéran a démenti. L’épisode avait néanmoins tendu les relations : la France a recommandé à ses diplomates et à ses représentants d’éviter de se rendre en Iran, même en goguette, et la nomination d’un nouvel ambassadeur à Téhéran a été gelée. Selon une source française bien informée, « le sujet de [l’attaque déjouée] a été abordé au plus haut niveau, par les deux présidents ». Problème résolu ? Début octobre, la France a gelé les avoirs de la Direction de la sécurité intérieure du ministère du Renseignement et des deux responsables iraniens, Assadollah Assadi et Saïd Hachemi Moghadam. Une mesure aujourd’hui élargie à l’Union européenne.