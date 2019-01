Canadiens détenus en Chine: visite consulaire

Ottawa — Des responsables canadiens ont rendu visite mardi à l’entrepreneur Michael Spavor. C’est leur deuxième rencontre depuis son arrestation en Chine le mois dernier pour avoir prétendument mis en danger la sécurité nationale. Affaires mondiales Canada a indiqué que les diplomates fournissent du soutien à M. Spavor et à sa famille, et qu’ils tenteront de le revoir. Le ministère soutient qu’il tente également de rencontrer une nouvelle fois Michael Kovrig, un diplomate en congé d’Affaires mondiales qui a été arrêté en Chine pour les mêmes motifs allégués, et qui n’a rencontré qu’une seule fois les représentants consulaires. MM. Spavor et Kovrig ont été interpellés après que les autorités canadiennes à Vancouver ont arrêté Meng Wanzhou, directrice financière de la société chinoise Huawei Technologies, recherchée par les Américains pour fraude.