Le mur de Trump à la frontière avec le Mexique, en quatre questions

Le président américain, Donald Trump, a indiqué qu’il s’adresserait à la nation mardi soir « sur la crise humanitaire et la sécurité nationale à notre frontière sud ». Qu’en est-il exactement ? Le Devoir s’est entretenu avec Élisabeth Vallet, chroniqueuse au Devoir et chercheuse à la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), pour faire le tour de la question. Propos recueillis par Jessica Nadeau.

Pourquoi le président américain parle-t-il d’une « crise humanitaire et de sécurité nationale » ?

Il y a une inflation dans les mots qui sont employés, mais ce dont il veut parler, c’est d’une crise frontalière. On ne sait pas encore s’il va déclarer l’état d’urgence [pour forcer la construction du mur à la frontière avec le Mexique], mais s’il le fait, il va devoir justifier sa décision. Son argument est donc de dire qu’il y a une crise humanitaire et sécuritaire.

Mais est-ce qu’on peut tout de même parler d’une crise humanitaire à la frontière ?

Il y a des enjeux humanitaires, c’est certain. Il y a des gens qui viennent d’Amérique centrale qui sont très affectés par les conditions économiques, politiques et environnementales. Je ne pense pas qu’il y a une crise humanitaire, mais bien une crise d’humanité, et c’est l’humanité du gouvernement américain qui est en jeu.

D’ailleurs, c’est presque une crise autogénérée par les États-Unis et son président, car c’est en partie les commentaires de Donald Trump sur l’existence de la caravane des migrants qui font que les gens embarquent dans la caravane. Plusieurs se disent également que c’est peut-être la dernière chance d’entrer aux États-Unis avant que la frontière ne se ferme définitivement. Et comme le gouvernement ralentit le processus d’admission en sol américain, les gens sont coincés de l’autre côté de la frontière. Le durcissement des règles fait que les gens vont développer des stratégies de contournement de plus en plus dangereuses et courent le risque de traverser le désert.

Et qu’en est-il de la crise de sécurité nationale évoquée par Trump ? Est-ce que les migrants représentent une menace réelle ?

Il n’y a pas d’enjeux sécuritaires plus notables que ce qu’on a vu dans les quinze dernières années. Oui, il y a de la drogue qui rentre aux États-Unis, mais elle entre principalement par les points d’entrée légaux, que ce soit caché dans les voitures, avec des mules ou grâce à la collaboration d’agents frontaliers américains corrompus. Les migrants qui arrivent sont des gens qui, en très grande majorité, demandent l’asile. Et on voit de plus en plus d’unités familiales. Ce sont des gens qui, si on les laissait rentrer aux États-Unis, feraient partie de ce bloc de gens [réfugiés] dont le taux de criminalité est plus bas que la moyenne des Américains.

La porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé dimanche que 4000 terroristes connus ou présumés étaient entrés au pays et que la frontière la plus faible était celle du sud. Est-ce que ce chiffre est réaliste ?

C’est un chiffre complètement fantasmagorique. Ce sont des gens qui ont été interceptés à la frontière et qui ont été refusés parce que leur nom était associé à une liste de personnes qui ont des liens avec le terrorisme, la fameuse liste noire. Même une personne dont le nom ressemble vaguement à celui d’une personne sur la liste est considérée comme un « hit » sur la liste des terroristes. Par ailleurs, si ces gens étaient vraiment des terroristes, ils auraient été arrêtés et détenus… Tandis que là, on parle de gens qui n’ont pas pu rentrer. Et on parle majoritairement de gens qui sont arrivés dans les aéroports.