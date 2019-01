1 Kinshasa (République démocratique du Congo), 30 décembre 2018 | Un Congolais en train d’exercer son droit de vote dans un bureau électoral de la capitale de la RDC, Kinshasa, à l’occasion de la tenue du scrutin présidentiel qui a été reporté à trois reprises depuis deux ans. Les électeurs de ce pays d’Afrique centrale étaient appelés aux urnes dimanche afin de choisir un successeur du président sortant, Joseph Kabila. Les deux principaux candidats d’opposition, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, font la lutte à l’ancien vice-premier ministre Emmanuel Ramazani Shadary, le dauphin du président sortant. Les résultats officiels, qui doivent être annoncés d’ici le 15 janvier, risquent toutefois d’être vivement contestés, et ce, peu importe le vainqueur, plus d’un million d’électeurs ayant été mis à l’écart du processus électoral. John Wessels Agence France-Presse