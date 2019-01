Possible défection d’un haut diplomate nord-coréen en Italie

Séoul — Le plus haut diplomate nord-coréen en poste en Italie a demandé l’asile et se cache désormais, ont déclaré jeudi aux journalistes des députés sud-coréens après une réunion à huis clos avec des responsables des services de renseignement sud-coréens. Rome a toutefois affirmé ne pas être au courant d’une telle demande d’asile. « La mission de l’ambassadeur par intérim Jo Song-gil devait se terminer fin novembre dernier, et il s’est enfui du complexe diplomatique début novembre » avec sa femme, a déclaré un membre du Parlement sud-coréen. Jeudi, le quotidien sud-coréen Joong-ang Ilbo a rapporté que M. Jo avait réclamé l’asile avec sa famille dans un pays occidental, ce qui constituerait une importante défection pour le régime de Pyongyang.