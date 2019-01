Les États-Unis et Israël ont quitté l’UNESCO

Paris —Comme promis il y a plus d’un an, les États-Unis et Israël ont officiellement quitté l’UNESCO, mardi, alors que cette organisation de l’ONU est accusée par certains de partis pris contre l’État hébreu. Le gouvernement de Donald Trump avait déposé son avis de retrait en octobre 2017 et le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, a rapidement emboîté le pas. Ce double retrait porte un nouveau coup à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). L’organisation a été notamment dénoncée par ses détracteurs pour avoir critiqué l’occupation israélienne de Jérusalem-Est, pour avoir classé des sites juifs historiques comme « sites du patrimoine palestinien », et pour avoir octroyé à la Palestine en 2011 une pleine adhésion à l’UNESCO.