La nouvelle année fait son arrivée à travers le monde

8

Des feux d'artifice lancés depuis Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut du monde, ont illuminé le ciel de Dubaï, alors que des centaines de milliers de spectateurs étaient massés dans le centre-ville pour admirer le spectacle.



Le feu d'artifice a remplacé le spectacle de lumières DEL qui avait illuminé la tour de 828 mètres, l'an dernier, mais qui avait quelque peu laissé le public sur sa faim.



Les cafés et les restaurants avec vue sur Burj Khalifa en ont profité pour facturer un supplément à leurs clients qui souhaitaient profiter d'un emplacement de choix. La chaîne «Prêt à Manger», spécialisée dans les sandwichs, exigeait 817 $ US pour une table de quatre personnes. Ce prix incluait des boissons et des bouchées. Pour des hamburgers à proximité de l'action, la chaîne Five Guys demandait 408 $ par personne, mais offrait hamburgers, hot-dogs, frites, laits frappés et boissons gazeuses à volonté.



Ailleurs aux Émirats arabes unis, l'émirat de Ras al-Khaïmah a tenté d'établir un nouveau record du monde Guinness de la plus longue installation de feux d'artifice atteignant 11,83 kilomètres.

Giuseppe Cacace Agence France-Presse