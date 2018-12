États-Unis: la Russie est «ouverte au dialogue»

Moscou — Le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé dans ses voeux à son homologue américain, Donald Trump, que Moscou restait « ouvert au dialogue sur un maximum de sujets », a indiqué dimanche le Kremlin. Malgré des déclarations de bonne volonté et une rencontre en juillet entre MM. Poutine et Trump à Helsinki, les relations russo-américaines sont restées tendues en 2018. Fin novembre, une rencontre prévue entre les deux présidents en Argentine a été annulée au dernier moment, sur fond de regain de tension entre Moscou et Kiev au large de la Crimée et de retrait annoncé par Washington d’un traité sur l’interdiction des armes nucléaires de portée intermédiaire. « Les relations russo-américaines demeurent un facteur important pour garantir la stabilité stratégique et la sécurité internationale », a affirmé M. Poutine par voie de communiqué. Le président russe a également envoyé des messages à d’autres chefs d’État, notamment à la première ministre britannique, Theresa May, et au président turc Recep Tayyip Erdogan.