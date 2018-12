7

Après avoir été annulé puis maintenu, le sommet tant attendu entre Donald Trump et Kim Jong-un s’est finalement déroulé le 12 juin à Singapour. Les insultes et les menaces des deux hommes à l’humeur changeante ont laissé place aux embrassades et aux sourires partagés, marquant du même coup le début d’une détente entre les États-Unis et la Corée du Nord.

Evan Vucci Agence France-Presse