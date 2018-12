Le Brésil et Israël saluent leur nouvelle «fraternité»

Rio de Janeiro — Le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, et le président désigné du Brésil, Jair Bolsonaro, ont célébré vendredi à Rio de Janeiro le début d’une nouvelle « fraternité » entre leurs deux pays, avec la perspective d’une collaboration économique et militaire. Les deux dirigeants se sont rencontrés dans un fort militaire, donnant le coup d’envoi de la première visite officielle d’un chef de gouvernement israélien au Brésil. M. Nétanyahou doit rester cinq jours au Brésil et assister le 1er janvier à l’investiture du président désigné d’extrême droite. Surnommé le « Trump tropical », M. Bolsonaro avait déclenché une vive polémique en annonçant au lendemain de son élection son intention de transférer l’ambassade du Brésil de Tel-Aviv à Jérusalem, comme les États-Unis l’ont fait en mai.