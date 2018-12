5 Montréal, 17 décembre 2018 | L’émotion était vive, lundi, à l’aéroport Montréal-Trudeau. Après deux ans et demi sans se voir, Alaa Abbara et sa mère, Fatimah, étaient enfin réunies. Alaa Abbara est arrivée au pays à titre de réfugiée syrienne avec son mari et ses deux enfants, en 2016. Grâce au parrainage de Catherine Bellazzi et de sa famille, ses parents et la famille de son père ont pu la rejoindre cette semaine au Canada. Jacques Nadeau Le Devoir