Le Conseil de sécurité décide l’envoi d’observateurs de l’ONU au Yémen

New York — Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé vendredi à l’unanimité d’envoyer des observateurs civils au Yémen afin de sécuriser le fonctionnement du port stratégique de Hodeïda et de superviser l’évacuation des combattants de cette ville. Le texte, amendé à plusieurs reprises cette semaine à la demande des États-Unis, de la Russie ou du Koweït, « insiste sur le plein respect par toutes les parties du cessez-le-feu décrété pour la province de Hodeïda ». Des membres de l’avant-garde sont déjà en route pour la région, a précisé vendredi l’ONU. D’ici quelques jours, entre 30 et 40 observateurs devraient y être déployés. Les consultations inter-yéménites en Suède ont permis d’aboutir à un cessez-le-feu à Hodeïda, entré en vigueur mardi dernier.