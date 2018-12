L’ONU adopte un pacte mondial sur les réfugiés

New York — L’Assemblée générale de l’ONU a adopté lundi à une grande majorité, mais sans les États-Unis et la Hongrie, un pacte mondial sur les réfugiés visant à améliorer leur gestion internationale, un texte qui n’a pas suscité les passions ayant entouré le pacte mondial sur les migrations. La résolution a été approuvée par 181 pays (trois abstentions : République dominicaine, Érythrée et Libye). L’ONU n’a pas besoin d’un nouvel instrument légal, a affirmé la Hongrie. Le gouvernement Trump a expliqué que, s’il soutient la majorité du texte, il est contre certains éléments, comme celui visant à limiter les possibles détentions de personnes cherchant l’asile dans un autre pays. Comme celui sur les migrations, le pacte mondial sur les réfugiés n’a pas de valeur contraignante.