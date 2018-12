Migrants: fin des activités de l’«Aquarius»

Photo: Pau Barrena Agence France-Presse

Paris — Médecins sans frontières et SOS Méditerranée ont annoncé jeudi « mettre un terme » aux opérations de sauvetage de leur navire humanitaire Aquarius, devenu le symbole de la crise politique autour de l’accueil des migrants et privé de pavillon depuis deux mois. L’Aquarius, qui mène des opérations de sauvetage au large de la Libye depuis 2016, est amarré à Marseille depuis début octobre. « Renoncer à l’Aquarius a été une décision extrêmement difficile à prendre », a déclaré dans un communiqué Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS Méditerranée. Mais l’ONG basée à Marseille « explore déjà activement les options pour un nouveau navire et un nouveau pavillon ». « C’est un jour sombre », a pour sa part déploré dans un communiqué distinct Nelke Mander, directrice générale de MSF, pour qui « la fin de nos opérations à bord de l’Aquarius signifie davantage de morts en mer ». « Il n’y a plus aucun bateau voué au secours en mer Méditerranée », a-t-elle ajouté.