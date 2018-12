COP24: garder le charbon sous terre

Photo: Janek Skarzynski Agence France-Presse

Katowice — Des ONG ont insisté mardi pour que le charbon reste sous terre, à l’occasion de la 24e conférence mondiale sur le climat présidée par la Pologne, qui refuse de voir « assassiner » son industrie minière. Quelque 200 pays sont réunis depuis dimanche à Katowice, où ils doivent déterminer les règles d’application de l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement à +2 °C, idéalement +1,5 °C, par rapport à l’ère préindustrielle. Une pétition, baptisée « Demande des peuples pour la justice climatique », a, pour l’instant, recueilli près de 300 000 signatures dans 120 pays. Elle demande aux pays les plus riches d’aider les plus pauvres à faire face au changement climatique et d’atteindre 100 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030.