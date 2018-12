Trump dit vouloir enrayer la course aux armements avec Pékin et Moscou

Le président américain Donald Trump a affiché lundi sa volonté de travailler avec la Chine et la Russie pour mettre fin à une course aux armements devenue « incontrôlable », mais est resté évasif sur le calendrier comme sur la portée de ces éventuelles discussions.

Ces déclarations du locataire de la Maison-Blanche, qui a depuis son élection envoyé des signaux pour le moins contradictoires sur ce dossier sensible, interviennent dans une période de vives tensions entre Washington et Moscou qui s’accusent mutuellement de violer ou contourner les traités existants.

Nombre de pays européens mettent en garde depuis plusieurs mois contre les risques d’une relance de la course aux armes nucléaires entre les deux anciens ennemis de la Guerre froide.

« Je suis certain que, à l’avenir, le président Xi et moi-même, avec le président Poutine, nous commencerons à parler d’une pause significative dans ce qui est devenu une course aux armements majeure et incontrôlable », a tweeté M. Trump, deux jours après sa rencontre avec le dirigeant chinois à Buenos Aires en marge du sommet du G20.

« Les États-Unis ont dépensé 716 milliards de dollars cette année. Fou ! » a-t-il ajouté, quelques mois après avoir signé — et longuement vanté — une loi prévoyant une hausse significative des dépenses militaires américaines.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!