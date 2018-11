Rougeole: hausse de plus de 30% des cas dans le monde en 2017

Genève — Les cas de rougeole ont bondi de plus de 30 % dans le monde l’an dernier par rapport à 2016, faisant 110 000 morts, a indiqué jeudi l’OMS, qui alerte sur la résurgence de cette maladie extrêmement contagieuse. En raison des lacunes de la couverture vaccinale, des flambées de rougeole sont survenues dans toutes les régions, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Le nombre de cas déclarés de rougeole a atteint un pic en 2017, plusieurs pays ayant connu des flambées sévères et prolongées de cette maladie », a souligné l’OMS dans un communiqué. C’est dans les régions des Amériques, de la Méditerranée orientale et de l’Europe que les hausses du nombre de cas ont été les plus fortes, le Pacifique occidental étant la seule région où l’incidence de la rougeole a chuté.