La Maison-Blanche tente de convaincre le Congrès de rester du côté de Riyad au Yémen

Washington — Le gouvernement américain a tenté mercredi de convaincre un Congrès de plus en plus réticent de rester aux côtés de l’Arabie saoudite dans la guerre au Yémen, malgré les soupçons qui pèsent sur Riyad après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Le Sénat américain pourrait tenir dès mercredi un premier vote sur une résolution bipartisane prévoyant l’arrêt du soutien militaire américain à la coalition sous commandement saoudien qui combat les rebelles houthis depuis près de quatre ans au Yémen. Devant cette pression accrue, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et le ministre de la Défense, Jim Mattis, ont défendu l’alliance avec Riyad lors d’une session à huis clos du Sénat. Mike Pompeo a déclaré que la situation au Yémen serait « bien pire » si les États-Unis ne soutenaient plus la coalition menée par l’Arabie saoudite.