Un sommet Trump-Kim probablement après le Nouvel An

Singapour — Donald Trump et Kim Jong-un devraient se rencontrer à nouveau après le Nouvel An, a indiqué le vice-président américain, Mike Pence, jeudi, insistant pour dire que son gouvernement ne referait pas l’erreur d’accepter des « promesses rompues ». « Nous pensons que le sommet se déroulera après le 1er janvier, mais nous devons encore déterminer quand et où », a-t-il indiqué à des journalistes en marge du sommet annuel de l’Association des pays d’Asie du Sud-Est (ANASE). Le président américain et le dirigeant nord-coréen ont tenu un sommet historique à Singapour cette année qui a abouti à un accord de désarmement nucléaire dont les termes étaient restés vagues. Depuis ce sommet, le Nord a renoncé à ses essais balistiques et nucléaires, démantelé un site de tests de missiles et promis, si les États-Unis acceptent de faire des concessions, de démonter son principal complexe nucléaire.