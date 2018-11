Australie: une attaque «terroriste» fait un mort à Melbourne

Melbourne — Un homme originaire de Somalie et connu des services de renseignement a tué une personne au couteau et en a blessé deux autres, vendredi, en plein coeur de Melbourne, dans ce que la police australienne considère comme un acte terroriste, revendiqué par le groupe État islamique. Le suspect, qui a été capturé par la police et est mort en détention, « était connu de nous » et son véhicule 4x4 était rempli de bouteilles de gaz, a déclaré Graham Ashton, le patron de la police de l’État de Victoria, dans le sud de l’Australie.