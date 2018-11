Poutine reçoit le président cubain pour sa première visite en Russie

Moscou — Vladimir Poutine a reçu vendredi au Kremlin le président cubain, Miguel Diaz-Canel, qui effectue sa première visite à son allié russe depuis son arrivée au pouvoir en avril, au moment où Washington menace La Havane de nouvelles sanctions. « Les relations entre la Russie et Cuba […] ont porté dès le début un caractère particulier, un caractère stratégique », a déclaré M. Poutine en recevant M. Diaz-Canel. La Russie « va faire tout son possible » pour « renforcer » les relations russo-cubaines, avait déjà assuré la veille le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L’Union soviétique a longtemps fait figure de soutien militaire et économique de Cuba face aux États-Unis, avant que sa chute ne provoque une fracture que Moscou et La Havane tentent aujourd’hui de combler.