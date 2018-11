Les défenseurs des droits de la personne réunis à Paris préparent un plan d’action pour l’ONU

Paris — Plus de 150 défenseurs des droits de la personne venus de 105 pays dans le monde, réunis en sommet pendant trois jours à Paris, ont estimé que le niveau de danger auquel ils étaient confrontés avait atteint « un point critique », annonçant qu’un « plan d’action historique » serait présenté à l’ONU en décembre. Organisé notamment par Amnesty International et la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, ce sommet a débattu notamment « des questions régionales et internationales, des droits environnementaux » et des « attaques croissantes visant les défenseurs partout dans le monde ». La cérémonie de clôture du sommet s’est déroulée au Palais de Chaillot, à Paris, là où avait été adoptée la Déclaration universelle des droits de l’homme il y a 70 ans.