Donald Trump intime au Mexique de stopper les caravanes de migrants

Le président américain Donald Trump a renouvelé mercredi ses critiques à l’encontre du Mexique, qu’il accuse de ne pas bloquer les convois de migrants faisant route vers les États-Unis, à une semaine d’élections parlementaires cruciales précédées par des débats sur l’immigration.

Deux « caravanes », qui rassemblent environ 6000 personnes venues d’Amérique centrale, sont actuellement dans le sud du Mexique et se dirigent vers la frontière américaine où les migrants comptent faire une demande d’asile. Lundi, des centaines de marcheurs ayant fui la misère et la violence dans leur pays se sont jetés dans le fleuve Suchiate à Tucun Uman, à la frontière du Guatemala et du Mexique, pour contourner les barrages de la police mexicaine.

« Les caravanes sont composées de gens et de combattants coriaces », a affirmé le président sur Twitter. « Ils ont répondu de manière dure et brutale au Mexique à la frontière nord avant d’entrer. Les soldats mexicains blessés n’ont pas pu, ou pas voulu, stopper la caravane. Ils devraient les arrêter avant qu’elle n’atteigne notre frontière, mais ils ne le font pas ! ».

The Caravans are made up of some very tough fighters and people. Fought back hard and viciously against Mexico at Northern Border before breaking through. Mexican soldiers hurt, were unable, or unwilling to stop Caravan. Should stop them before they reach our Border, but won’t!