Chronologie des événements

Lundi, Bedford, NY George Soros, un philanthrope proche des démocrates, est la cible d’une bombe. La police est avertie et elle détruit le dispositif. Personne n’a encore été arrêté dans cette affaire.

Tard mardi soir, Chappaqua, NY Un engin explosif adressé à la résidence d’Hillary et Bill Clinton est intercepté par l’agence fédérale des services secrets, chargée entre autres de la protection du président et des anciens présidents des États-Unis.

Tôt mercredi matin, Washington D.C. Un second colis contenant une bombe, adressé au bureau de l’ex-président Barack Obama, est intercepté par les services secrets.

Peu après 10 h, New York, NY Un colis suspect force l’évacuation de l’édifice où se trouvent les bureaux new-yorkais de CNN. Il est adressé à John Brennan, l’ancien directeur de la CIA, qui n’a pourtant pas de lien direct avec CNN.

11 h, Sunrise, Floride Un colis suspect est découvert près du bureau de la représentante Debbie Wasserman Schultz, ex-présidente du Comité national démocrate. Le paquet est en fait destiné au procureur général sous Obama, Eric Holder, mais une erreur dans l’adresse fait en sorte qu’il se retrouve à l’adresse de l’expéditeur correspondant au bureau de Mme Wasserman Schultz.

12 h, New York, NY Le gouverneur démocrate de l’État de New York, Andrew Cuomo, s’inquiète d’un colis suspect livré à son bureau. La police confirme plus tard que ce n’est qu’une fausse alerte.

13 h, San Diego, Californie Le bureau de la sénatrice Kamala Harris est évacué à cause d’un colis suspect. C’est en fait une fausse alerte.



13 h 45, Washington D.C.

On apprend qu’un colis adressé à la représentante démocrateest intercepté par la police du Capitole. Il n’est pas clair si le paquet contient un engin explosif.Avec l'Agence France-Presse