Israël accuse le Hezbollah d’espionnage sous couvert environnemental

Jérusalem — L’armée israélienne a accusé lundi le Hezbollah libanais d’avoir établi un nouveau poste d’observation militaire de l’autre côté de la frontière, sous couvert d’activité environnementale. Le poste destiné à espionner les activités des soldats israéliens s’ajoute à cinq autres recensés en 2017 et utilisant déjà comme couverture une ONG appelée « Green Without Borders », a indiqué un haut responsable militaire israélien réclamant l’anonymat. « Cette ONG n’est pas là pour planter des arbres, c’est une façade », a-t-il dit à des journalistes. L’armée israélienne a diffusé des photos de la position qui montrent, selon l’officier, des hommes observant et prenant des photos des activités de l’armée israélienne et du kibboutz de Misgav Am.