La presse turque raconte comment Khashoggi aurait été tué

Un quotidien turc proche du pouvoir a publié mercredi un récit macabre de la manière dont le journaliste Jamal Khashoggi aurait été tué à l’intérieur des murs du consulat saoudien d’Istanbul.

Le quotidien Yeni Safak évoque ce qui serait un enregistrement audio du meurtre de M. Khashoggi et qui démontrerait que le journaliste a été torturé.

Selon le quotidien, on entend le consul général Mohammed al-Oraibi dire à ceux qui torturent apparemment M. Khashoggi : « Ne faites pas ça ici, vous allez me mettre dans le pétrin ». Un des agents saoudiens lui répondrait alors : « Tais-toi si tu veux vivre quand tu vas rentrer (en Arabie saoudite) ».

Les responsables saoudiens n’ont pas répondu à de multiples demandes de commentaires de la part de l’Associated Press. M. Al-Oraibi est retourné en Arabie saoudite mardi après-midi, selon la presse officielle turque.

Pendant ce temps, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo était en Turquie mercredi pour des entretiens avec le président et le ministre des Affaires étrangères du pays. On ne sait rien de leurs discussions. M. Pompeo avait rencontré mardi le roi saoudien Salman et son fils, le prince héritier Mohammed bin Salman.

Le président Donald Trump, qui avait précédemment prévenu que l’Arabie saoudite serait « sévèrement punie » si elle avait trempé dans la mort de M. Khashoggi, dénonce maintenant les allégations contre le royaume et les compare aux allégations d’agression sexuelle lancées contre le nouveau juge de la Cour suprême, Brett Kavanaugh.

« Et c’est reparti, vous êtes coupable tant que votre innocence n’a pas été prouvée «, a dit M. Trump lors d’un entretien avec l’Associated Press.