Pas de changement de cap malgré le remaniement du gouvernement en France

Après deux semaines d’attente et de négociations, la France a depuis mardi un nouveau gouvernement, qui a dû être remanié après le départ fracassant début octobre du ministre de l’Intérieur et qui voit l’entrée de plusieurs nouvelles personnalités, dans un contexte de forte impopularité du président Macron.

Ce gouvernement est censé apporter un « second souffle » au quinquennat d’Emmanuel Macron, très bas dans les sondages après un été et une rentrée chaotiques.

Le président a assuré mardi qu’il n’y aura « ni tournant ni changement de cap » de sa politique et que sa « volonté d’action » sera « plus forte encore » après le remaniement gouvernemental. « Ce dont vous pouvez être sûrs est que ma volonté d’action, qui n’a rien perdu de son intensité », est « aujourd’hui plus forte encore », a-t-il déclaré dans une allocution pré-enregistrée diffusée à la télévision, après avoir remanié le matin son gouvernement.

C’est un proche d’Emmanuel Macron, Christophe Castaner, 52 ans, qui a été nommé mardi ministre de l’Intérieur en remplacement de Gérard Collomb, dont la démission surprise le 2 octobre — suivant de peu celle d’un autre pilier du gouvernement, Nicolas Hulot — avait ouvert une période de flottement en France, dans un contexte de menace terroriste. M. Castaner occupait jusque-là le poste de secrétaire d’État aux Relations avec le Parlement et était également à la tête du parti présidentiel, La République en marche.

Il sera épaulé de Laurent Nuñez, actuellement à la tête du service de renseignement intérieur (DGSI) et nommé secrétaire d’État auprès de lui.

En pleine grogne des élus locaux en France, Jacqueline Gourault est nommée à la tête d’un grand ministère des Territoires, avec à ses côtés Sébastien Lecornu, nommé ministre auprès d’elle chargé des Collectivités territoriales, et Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Elle remplace Jacques Mézard, qui quitte le gouvernement.

L’ex-cadre du parti Les Républicains (droite) Franck Riester est nommé ministre de la Culture à la place de Françoise Nyssen, remerciée. Cette figure du monde de l’édition a été empêtrée dans plusieurs dossiers et a été récemment indirectement visée par une enquête judiciaire sur des travaux dans les bureaux parisiens des éditions Actes Sud qu’elle a pilotés avant de devenir ministre.

Le centriste Marc Fesneau (Mouvement démocrate) devient ministre auprès du premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement, en remplacement de M. Castaner.

Au poste de ministre de l’Agriculture, le sénateur de la Drôme Didier Guillaume remplace Stéphane Travert, un ancien socialiste comme lui.

D’abord pressentie a minima, la refonte de l’équipe gouvernementale a gagné en profondeur au fil des jours.

Un temps évoquée, l’hypothèse d’une démission du gouvernement et d’un nouveau discours de politique générale d’Édouard Philippe devant l’Assemblée nationale a été écartée en début de semaine dernière.

Le temps pris pour finaliser la nouvelle équipe gouvernementale, très inhabituel en France, a concentré les critiques de l’opposition, qui avait dénoncé une « immense fébrilité au sommet de l’État, avec une succession de couacs et une incapacité à tracer un cap ».