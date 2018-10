Les inquiétudes abondent après la scission du monde orthodoxe

Moscou — De nombreuses craintes ont émergé mardi au sein du monde orthodoxe au lendemain de l’annonce de la rupture des relations entre le puissant patriarcat de Moscou et l’historique patriarcat de Constantinople. Ces tensions étaient attendues après la reconnaissance la semaine dernière par Constantinople d’une Église indépendante en Ukraine, une décision qui met fin à 332 années de tutelle religieuse russe dans le pays et qui a provoqué l’ire de Moscou. Les orthodoxes en Ukraine sont divisés : une partie sont fidèles au patriarcat de Moscou et une autre se revendique d’un patriarcat de Kiev autoproclamé après l’indépendance du pays en 1991 et qui n’était jusqu’alors reconnu par aucune autre Église orthodoxe dans le monde. La rivalité entre ces deux Églises a été exacerbée par la crise russo-ukrainienne, marquée par l’annexion de la péninsule de Crimée en 2014 et par un conflit avec des séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine, qui a fait plus de 10 000 morts.