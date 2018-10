Affrontements feutrés au Sommet de la Francophonie

Alors que plus d’une trentaine de chefs d’États et de gouvernements se posaient à Erevan, capitale de l’Arménie, le XVIIe Sommet de la Francophonie s’est ouvert ce jeudi matin dans une atmosphère où les tensions étaient palpables. Par métaphores interposées, les représentants des 54 pays membres ont assisté à un affrontement feutré entre deux visions de la Francophonie. Une première défendue par le président français, Emmanuel Macron, qui veut recentrer l’organisation internationale de la Francophonie (OIF) sur ses missions de base, et une seconde exprimée par la secrétaire générale Michaëlle Jean dont le mandat ne devrait pas être renouvelé et qui voit beaucoup plus l’OIF comme une petite ONU.

L’événement marquant de cette ouverture aura certainement été le discours de plus de vingt minutes du président français Emmanuel Macron qui propose de « réinventer notre Francophonie ». Reprenant les thèmes de son discours prononcé à l’Académie française en mars dernier, le président ne s’est pas seulement livré à une défense de la langue française, il a proposé de recentrer l’action de l’OIF et de lui donner « un mandat fort en faveur de notre langue et du plurilinguisme ». Le président français propose ni plus ni moins de « changer d’échelle dans le soutien à la langue française ». Il parle d’un « agenda de reconquête » en proposant notamment de se concentrer sur l’éducation en Afrique, de faire campagne pour l’enseignement partout de deux langues étrangères et de créer un Congrès mondial des écrivains francophones à l’image de ce que font déjà les hispanophones. Il propose aussi de réviser la Charte de la Francophonie afin de hausser les exigences des pays membres en matière de promotion du français, de « bâtir à partir de TV5 Monde LA plateforme francophone sur Internet » et d’encourager la production de dictionnaires francophones.

Reprenant presque les mots du maire de Québec Régis Labeaume qui peignait récemment l’OIF en « party de dignitaires », le président français a affirmé que la Francophonie ne doit pas être « un club convenu, un espace fatigué ». Il appelle à un « ressaisissement collectif ». Selon lui, si « l’anglais est devenu une langue d’usage, de consommation », le français doit s’imposer comme « une langue de création », « une langue qui n’a rien abandonné », « la langue du refus de ce qui se passe ». Il a notamment souligné l’action de « nos amis canadiens et québécois » pour valoriser le français sur Internet.

Prenant à mots couverts le contre-pied de l’approche défendue par le président français, Michaëlle Jean, n’a pas hésité à poser en défenseur de l’« humanisme intégral et des valeurs universelles ». Dans une allusion à peine voilée à la non-reconduction de son mandat, reprenant presque les mots de Macron, elle a affirmé « nous sommes tout sauf fatigués […] Moi la première ». La secrétaire générale se voit même comme un rempart contre « les nationalismes étroits », les « inégalités » et la « remise en cause de la démocratie internationale ».

Évoquant les « petits arrangements entre États », elle demande : « Sommes-nous prêts à ce que les organisations internationales soient utilisées à des fins partisanes ? » Plusieurs ne manqueront pas de voir dans cette critique une allusion à peine voilée au soutien français à l’élection vendredi de la Rwandaise Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire générale. La plupart des observateurs ont vu dans ce soutien une occasion pour la France de se réconcilier avec le Rwanda. Au passage, Michaëlle Jean n’hésite pas à égratigner ce qu’elle nomme « les approches exclusivement comptables de l’aide internationale ». On sait que la secrétaire générale a été accusée d’avoir fait des dépenses excessives et cultivé les déficits.

Michaëlle Jean juge que le choix est clair entre le camp de l’« avenir » et celui de « l’égoïsme à courte vue ». D’aucuns auront compris qu’elle estimait que tels étaient les enjeux sous-jacents à sa réélection ou non à la tête de l’OIF. Une réélection dont les chances semblent pour l’instant à peu près inexistantes.