Londres accuse le renseignement militaire russe de mener des cyberattaques

Londres — Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a accusé jeudi le service de renseignement militaire russe (GRU) d’avoir mené des cyberattaques contre des institutions politiques et sportives, des entreprises et des médias à travers le monde. « Ce type de comportement démontre leur désir d’opérer sans tenir compte du droit international ou des normes établies, et d’agir avec un sentiment d’impunité et sans considérer les conséquences », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Avec nos alliés, nous révélerons et répondrons aux tentatives du GRU de saper la stabilité internationale ». Ces cyberattaques, menées « au hasard et sans foi ni loi », ont « affecté des citoyens dans de nombreux pays, dont la Russie, et coûté des millions de livres aux économies nationales », a-t-il ajouté. Parmi les attaques identifiées par le NCSC (National Cyber Security Centre) figure notamment celle du parti démocrate américain, prélude au scandale de l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016, et pour laquelle le GRU avait déjà été accusé par Washington.