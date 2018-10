Indonésie: le bilan grimpe à plus de 1200 morts

Photo: Ola Gondronk Agence France-Presse

PALU, INDONÉSIE — Le bilan du violent séisme suivi d’un tsunami en Indonésie a été revu à la hausse mardi, avec au moins 1234 morts aux Célèbes, où la police s’efforce de mettre fin aux pillages. La catastrophe qui a frappé vendredi la localité de Palu, où vivent 350 000 habitants sur la côte occidentale des Célèbes, a aussi fait 61 867 déplacés. Alors que les autorités avaient toléré ces derniers jours que la population se serve dans les magasins devant le manque d’approvisionnement et l’aide qui tardait à venir, la police a arrêté mardi 35 personnes pour avoir volé des ordinateurs et de l’argent et s’est engagée à arrêter les pillages. L’armée indonésienne dirige les secours, mais à la suite d’un appel du président, des ONG internationales ont également dépêché des équipes sur le terrain.