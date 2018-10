Le Danemark veut interdire la vente de voitures thermiques d’ici 2030

Copenhague — Grand pays de vélo, le Danemark a annoncé mardi l’interdiction des ventes de voitures fonctionnant à l’essence et au diesel à l’horizon 2030, se posant en exemple pour l’Europe. « Dans 12 ans — seulement 12 ans —, nous voulons interdire la vente de nouvelles voitures essence et diesel », a dit le premier ministre Lars Løkke Rasmussen à l’ouverture de la session parlementaire. « Je veux un Danemark qui soit à l’avant-garde, qui tire le monde dans une direction plus verte », a affirmé ce cycliste émérite. « Nous fixons le cap. Et envoyons un signal clair à l’UE, à l’industrie automobile et au reste du monde », a-t-il martelé. Chantre de la lutte contre le réchauffement climatique, le Danemark ambitionne de devenir neutre en énergie fossile en 2050.