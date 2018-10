Les frappes russes en Syrie ont fait plus de 18 000 morts selon l’OSDH

Photo: Andrei Borodulin Agence France-Presse

Beyrouth — Les frappes russes en Syrie ont fait plus de 18 000 morts, dont près de 8000 civils, depuis le début, il y a trois ans, de l’intervention militaire de Moscou au côté du régime syrien, a affirmé dimanche l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Parmi les victimes figurent 5233 combattants du groupe armé État islamique et 4875 combattants de divers groupes rebelles, islamistes et djihadistes. Moscou a fourni dimanche des chiffres bien différents. Selon la Commission de Défense du Conseil de la Fédération, l’armée de l’air russe a tué 85 000 « terroristes » en Syrie depuis 2015. « Toutes les frappes de l’aviation ont visé et visent encore avec précision les cibles terroristes. », a insisté le président de la Commission de Défense, Viktor Bondarev.