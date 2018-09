Le pape expulse du clergé un prêtre chilien

Le pape François a expulsé vendredi du clergé un des pires prêtres pédophiles de l’histoire de l’Église catholique, le père chilien Fernando Karadima.Le pape a évoqué son autorité «suprême» pour durcir la punition imposée à Karadima en 2011.Le Vatican a expliqué par voie de communiqué que le pape a choisi de chasser du clergé l’homme de 88 ans, qui avait déjà été condamné à une vie de «prière et de pénitence» pour avoir agressé sexuellement des mineurs.La punition de «prière et pénitence» est la préférée du Vatican pour les prêtres âgés reconnus coupables d’avoir violé et agressé sexuellement des enfants. Les victimes la dénoncent toutefois depuis longtemps comme étant insuffisante et la comparent à une retraite toutes dépenses payées.Le Vatican n’a pas expliqué pourquoi le pape a décidé de réviser la peine de Karadima pour lui imposer ce qui correspond, aux yeux du clergé, à une peine de mort.